LSV zatražila da Vlada pod hitno povrati kontrolu nad NIS-om

Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani (LSV) zatražila je danas od Vlade Srbije da hitno pokrene proces vraćanja kontrole nad Naftnom industrijom Srbije (NIS) kao strateškim preduzećem od vitalnog značaja za bezbednost države i građana.

Energetski sektor ne može biti instrument političke ucene niti alat bilo koje strane države, poručeno je iz te stranke.

„Primer Holandije koja u ime nacionalne bezbednosti nacionalizuje proizvođača čipova da bi sprečila uticaj Kine govori mnogo o tome kako se brani interes države i društva. Iz usta holandske Vlade jasno čujemo da ‘tehnologija i energija nisu roba, već suverenitet'“, poručuje LSV.

Dodaje da se s druge strane Srbija povlači „pred interesima Moskve i oligarhije“, i to pod izgovorom „zaštite investicija“.

„Zemlja predata Gazpromu 2008. godine danas ostaje bez goriva, kredibiliteta i bez prava da sama odlučuje o sopstvenoj energetskoj budućnosti. Dok drugi brane svoj suverenitet, Srbija ga predaje, litrom po litru, cev po cev“, navode iz LSV.

Ako Holandija može da zaštiti čipove, poručuju, Srbija mora da zaštiti naftu jer u usprotnom nije nezavisna država, već kolonija „pod ruskim gasnim pokrovom“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com