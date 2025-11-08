Lučani: Opozicija i studenti osudili fizički napad predsednika opštine na lokalnog sveštenika

Opoziciona Grupa građana (GG) „Jedan tim“ u Lučanima i Samoorganizovana grupa mladih i studenata iz Lučana i Guče „Mladi u blokadi“ osudili su „fizički i verbalni napad“ na sveštenika lučanske crkve Dalibora i traže ostavku predsednika te opštine Milivoja Dolovića.

Zbog napada na sveštenika u Lučanima je sinoć održan veliki protest građana koji su podržali sveštenika Dalibora i zatražili ostavku predsednika lučanske Opštine.

„Najoštrije osuđujemo incident, nezapamćen još iz doba komunizma, kada je, prema našim izvorima, u Lučanima predsednik opštine Milivoje Dolović, vidno alkoholisan, u društvu ništa manje alkoholisanog SNS jurišnika iz nekog drugog grada, verbalno i fizički napao sveštenika lučanske crkve oca Dalibora“, navodi se u saopštenju GG „Jedan tim“.

GG dodaje da je prema njihovim saznanjima povod za napad na sveštenika bio nedavni doček studenata u parohijskom domu u Lučanima.

„Pozivamo nadležne organe da istraže navedeni slučaj i pozovu na odgovornost vinovnike slučaja“, navodi u saopštenju GG „Jedan tim“ i poziva i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija da osudi napad na sveštenika i zaštiti ga.

„Mladi u blokadi“ podržali su takođe sveštenika Dalibora i osudili napad na njega.

„Duboko smo zabrinuti i ogorčeni zbog verbalnog napada na sveštenika Dalibora, koji je izvršen od strane predsednika Opštine Milivoja Dolovića i još nekoliko osoba“, navode u saopštenju „Mladi u blokadi“.

Oni su najoštrije osudili „svaki oblik nasilja, pritiska i nepoštovanja prema sveštenstvu i bilo kome ko svojim delovanjem doprinosi zajednici“.

(Beta)

