Lukašenko ne planira da se kandiduje za osmi mandat

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da se neće kandidovati za još jedan, osmi mandat na toj funkciji.

Aleksandar Grigorijevič Lukašenko (70) koji je početkom ove godine počeo i sedmi petogodišnji predsednički mandat, prvi je i zasad jedini predsednik Belorusije od uvođenja te funkcije 1994. godine što ga u Evropi čini najdugovečnijim liderom na dužnosti.

„Ne, za sada ne pravim nikakve planove. Ne planiram ništa. Jedino što sam pomislio, a nikada nisam izgovorio, jeste da, pa, (predsednik Amerike Donald) Tramp ima skoro 80 godina i i dalje izgleda pristojno“, rekao je on u intervjuu za američki časopis Tajm, koji prenosi beloruska agencija Belta.

Izrazio je nadu da će njegov naslednik nastaviti razvoj zemlje i odrečno odgovorio na pitanje da li na tom mestu vidi svog sina Nikolaja.

„Ne, on nije naslednik. Znao sam da ćete to pitati. Ne, ne, ne! Mogli biste ga zaista uvrediti time što biste ga predložili“, rekao je.

Lukašenko je pretpostavio da bi sledeći predsednik Belorusije mogao da vodi malo drugačiju politiku.

„Ja bih samo želeo da ne ruše sve, već da nastave kao što sam ja uradio: oslanjajući se na ramena jakih, gradeći na onome što već postoji, postepeno razvijajući zemlju bez destruktivnog revolucionarnog preokreta. To želim. Ako ubede društvo da mu je potreban drugačiji pravac, dobro, neka bude tako“, rekao je Lukašenko.

(Beta)

