Lukovi Starog Savskog mosta na obali, počinje plovidba obustavljena zbog radova

Oba luka beogradskog Starog Savskog mosta, ranije spuštena sa stubova na rečne barže, preneta su na levu, novobeogradsku obalu Save, te tim delom reke ponovo može da počne plovidba koja je bila obustavljena zbog tih radova.

Lukovi, glavni i simbolično najvažniji delovi mosta, dužine po 106 metara, 30. jula su sa stubova spušteni na barže, a slede njihova demontaža na obali i prevoz u Batajnicu što će trajati tri meseca. U Batajnici su svi ostali delovi čelične konstrukcije tog starog mosta, prenela je Radio-Televizija Srbije.

Uprkos protestima građana i stručne javnosti u ime i saobraćajne, i estetske, i simboličke, i istorijske vrednosti Starog Savskog mosta, on je 1. novembra 2024. godine zatvoren za saobraćaj i demontiran, a njegova budućnost nije poznata.

Najavljeno je da će na njegovom mestu do kraja sledeće godine biti izgrađen nov most sa šest saobraćajnih traka.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com