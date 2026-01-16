Lula i Fon der Lajen u Braziliji slave potpisivanje trgovinskog sporazuma EU-Merkosur

Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen proslavili su u večeras potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini između EU i četiri južnoameričke zemlje koje se očekuje sutra, na ceremoniji kojoj Lula neće prisustvovati.

Ovo je prvi veliki trgovinski sporazum za Merkosur, koji uključuje dve najveće ekonomije regiona, Brazil i Argentinu, zajedno sa Paragvajem i Urugvajem.

Očekuje se da će EU i Merkosur sutra u Paragvaju formalno potpisati sporazum, koji je nastajao četvrt veka.

Bolivija, najnovija članica Merkosura, nije bila uključena u pregovore, ali može naknadno da se pridruži sporazumu.

Lokalni mediji javljaju da će na ceremoniji pored paragvajskog predsednika Santijaga Penja biti prisutni argentinski predsednik Havijer Milei i urugvajski predsednik Jamandu Orsi.

Lula je odlučio da ne putuje u Asunsion, a njegova zamena biće ministar spoljnih poslova Brazila Mauro Vijeira.

Stručnjaci kažu da ovaj potez možda ukazuje na Lulino razočaranje zbog toga što sporazum nije bio potpisan još u decembru, kada je Brazil predsedavao Merkosurom.

U Riju, Lula je ponovo ukazao na to koliko su dugo trajali pregovori.

„Bilo je to više od 25 godina patnje i pokušaja da se postigne sporazum“, rekao je Lula u kratkoj izjavi za novinare u palati Itamarati u centru Rija, u društvu Ursule fon der Lajen. Pozdravio je, međutim, istorijsku prirodu pakta.

„Sutra u Asunsionu ćemo ispisati istoriju stvaranjem jedne od najvećih svetskih zona slobodne trgovine, koja će okupiti oko 720 miliona ljudi i bruto društveni proizviod od preko 22 biliona dolara“, rekao je.

Fon der Lajen ukazala je počast Lulu zbog njegovih zalaganja za sporazum.

„Političko vođstvo, lična posvećenost i strast koju ste pokazali poslednjih nedelja i meseci, dragi Lula, zaista su bez premca“, rekla je predsednica Evropske komisije.

Potpisnici nisu propustili da ukažu na značaj stvaranja jedne od najvećih zona slobodne trgovine na svetu, u trenucima dok američki predsednik Donald Tramp izvlači SAD iz međunarodne ekonomije.

„Ovo je moć partnerstva i otvorenosti. Ovo je moć prijateljstva i prekookeanskog razumevanja naroda i regiona“, rekla je fon der Lajen. „I tako stvaramo pravi prosperitet — prosperitet koji se deli. Jer, slažemo se, međunarodna trgovina nije igra sa nultim zbirom.“

Ovo je pobeda EU i Merkosura na račun SAD i Kine, kažu stručnjaci, pri čemu Tramp agresivno jača američki autoritet u južnoameričkom regionu bogatom resursima, a Peking koristi ogromnu trgovinsku moć i kredite za stvaranje uticaja.

Sporazum daje južnoameričkim nacijama, poznatim po plodnoj zemlji i kvalifikovanim poljoprivrednicima, povećan pristup, po povlašćenoj poreskoj stopi, ogromnom evropskom tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Apeks, brazilska vladina investiciona agencija, procenjuje da će poljoprivredni izvoz u EU, poput instant kafe, živine i soka od pomorandže, doneti prihod od sedam milijardi dolara u narednim godinama.

Iako je sporazum asimetričan i nesumnjivo ekonomski povoljan za Evropsku uniju, on je politički koristan za obe strane, rekao je Roberto Gulart Menezes, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Braziliji.

Za Evropsku uniju, koja je pod pritiskom usred Trampovih pretnji da će preuzeti kontrolu nad Grenlandom, sporazum pokazuje da ova asocijacija 27 zemalja igra na diverzifikaciju svojih partnera i multilateralizam, rekao je Gulart, čime simboličli kritikuju logiku Trampovog pokreta MAGA (Učinimo Ameriku ponovo velikom).

„A za Merkosur, to ilustruje da je taj blok relevantan, uprkos optužbama da je beznačajan i da je na izdisaju“, dodao je on.

(Beta)

