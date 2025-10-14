Lutovac (DS): Ekonomski problemi mogu naterati Vučića da raspiše izbore pre decembra 2026.

Bivši predsednik Demokratske stranke, politikolog Zoran Lutovac, ocenio je da bi problemi sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije (NIS), železarom, gasom, mogućim nestašicama, skokom cena, padom standarda i rastom inflacije, mogli da nateraju Aleksandra Vučića da raspiše prevremene izbore i pre decembra iduće godine.

„Jer ti problemi mogu biti sve veći. A prevremeni izbori bili bi način da on spreči dalji pad rejtinga i gubitak nekih kasnije raspisanih izbora“, rekao je Lutovac za današnje izdanje lista Danas.

Ocenio je da je moguć i potpuno suprotan scenario – da svi ti problemi postanu Vučićev izgovor da ne raspiše izbore.

„U tom slučaju prema građanima Srbije raspirivao bi se strah i osećaj nesigurnosti i neizvesnosti, a u takvoj atmosferi vlast se stabilizuje i ima prednost u odnosu na one koji bi da je smene“, naveo je Lutovac i dodao da je slično i na međunarodnom planu.

Mogući gubitak vlasti, prema njegovim rečima, Vučić može koristiti kao argument u traženju podrške i Rusije i Zapada, jer ni jedni ni drugi ne bi hteli nove partnere sa kojima nisu načisto u kom smeru će se kretati.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com