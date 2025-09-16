Lutovac (DS): Skraćivanje Vučićevog mandata bilo bi korisno za društvo, a i za njega

Politikolog i poslanik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac ocenio je danas da bi skraćivanje mandata predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću bilo korisno za državu i društvo, a da bi s druge strane zaustavilo pad rejtinga Srpske napredne stranke (SNS).

„On skraćivanjem mandata može da spreči dalje stropoštavanje sopstvenog rejtinga i rejtinga onih koji ga podržavaju (…) Iako je on sada u nezavidnoj situaciji, vremenom se to neće popraviti, nego će biti sve lošije“, rekao je Lutovac za list Danas.

On je optužio Vučića da je generator napetosti, nasilja, kao i da sprečava izgradnju vladavine prava i demokratske zajednice.

Po njegovim rečima, Vučićev legitimitet je bio sporan i kada je bio na vrhuncu popularnosti pošto je do podrške dolazio putem „neslobodnih i nepoštenih izbora“.

„I u javnom je interesu i u njegovom ličnom da što pre raspiše izbore“, naveo je Lutovac.

(Beta)

