Lutovac: Oni koji su prevarili birače sada najviše traže da se objave imena sa studentske liste

Bivši predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac ocenio je večeras da su u zahtevima za objavljivanje studentske liste kako bi se znalo „za koga će se glasati“ upravo oni koji su bili na opozicionim listama, pa „prevarili birače“ i „preleteli“ u vlast.

„Mogu donekle da razumem one koji podržavaju studente i nestrpljivi su da saznaju ko će biti na toj listi, ali je fascinantno da su najuporniji u zahtevima ‘da se zna za koga će se glasati’ oni koji su bili na opozicionoj listi, prevarili birače i preleteli kod Vučića“, napisao je Lutovac na društvenoj mreži Iks (X).

Studenti u blokadi najavili su da će na narednim parlamentarnim izborima, čije raspisivanje traže od maja, nastupiti sa studentskom listom na kojoj će se nalaziti stručnjaci, ali ne žele da otkrivaju njihova imena pre raspisivanja izbora.

(Beta)

