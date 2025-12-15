Luvr danas zatvoren zbog štrajka

Najmanje 400 zaposlenih glasalo je jutros za štrajk, prema sindikatima CFDT i CGT.
Sindikati osuđuju „pogoršanje uslova rada i nedovoljne resurse“, oko dva meseca posle provale 19. oktobra i otkrivanja nedostataka u muzeju.
Ukradeni nakit vredan je oko 88 miliona evra. Četiri osobe su uhapšene u vezi sa istragom, ali ukradeni eksponati nisu pronađeni.
U haosu od provale koja se dogodila usred dana, Luvr je morao da zatvori i galeriju u novembru zbog trošnog stanja zgrade i pretrpeo je curenje vode pre dve nedelje koje je oštetilo nekoliko stotina knjiga u Biblioteci egipatskih starina.
Zaposleni traže direktne pregovore sa francuskim Ministarstvom kulture.
(Beta)
