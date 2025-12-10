Luvr: Kradljivci su mogli biti uhvaćeni da su čuvari pogledali kamere 30 sekundi ranije

Dva zvaničnika iz administrativne istrage o bezbednosti u pariskom Luvru izjavili su danas u francuskom Senatu da su kradljivci mogli da budu uhvaćeni da su članovi obezbeđenja pogledali snimke nadzornih kamera 30 sekundi ranije, preneo je danas francuski list Parizijen (Le Parisien).

Senat je danas slušao svedočenja dvojice zvaničnika koji vode administrativnu istragu o bezbednosti u Luvru, pokrenutu posle krađe nakita 19. oktobra iz pariskog muzeja.

„Agenti obezbeđenja su mogli, da su gledali u kamere 30 sekundi ranije, da spreče bekstvo lopova“, rekao je Noel Korben (Korbin), direktor Generalnog inspektorata za kulturne poslove, pred Odborom za kulturu Senata.

Drugi izvestilac za istragu, Paskal Minjere (Pascal Mignerey), iz Misije za bezbednost, sigurnost i reviziju pri Ministarstvu kulture, rekao je da je spoljna kamera „jasno snimila dolazak lopova, postavljanje dizalice, dva lopova kako se penju na balkon i nekoliko minuta kasnije, njihov brzi odlazak“.

Međutim, taj snimak niko nije gledao uživo, a kada ga je čuvar obezbeđenja aktivirao „već je bilo prekasno, jer su lopovi napustili Galeriju Apolo“, gde je bio izložen ukradeni nakit.

Jedan od senatora, centrista Loran Lafon (Laurent) rekao je da zaključci izveštaja ukazuju na „opšti propust i muzeja i njegovog nadzornog tela da se pozabave bezbednosnim problemima pre pljačke“.

Ukradeni nakit vredan je oko 88 miliona evra. Četiri osobe su uhapšene u vezi sa istragom, ali ukradeni eksponati nisu pronađeni.

(Beta)

