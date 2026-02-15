Mačak Lari danas obeležava 15 godina boravka u rezidenciji britanskog premijera

Mačak Lari danas slavi 15 godina boravka u rezidenciji britanskog premijera u ulici Dauning strit broj 10 u Londonu, dok svetski mediji šaljivo prenose da je dugovečniji od brojnih premijera koje je dočekao i ispratio.

Lari je stigao u rezidenciju 15. februara 2011. godine i doveden je iz jednog skloništa za mačke i pse sa „zvaničnom funkcijom“ da lovi miševe iz zdanja.

Čak ima jedan odeljak njemu posvećen na sajtu britanske vlade, gde je predstavljen kao „šef protiv miševa“.

„Lari provodi dane da dočekuje goste, kontroliše mere obezbeđenja i testira udobnost nameštaja popodnevnom dremkom“, navodi se na sajtu.

Međutim, ne zna se tačno koliko Lari ima godina, neki kažu da ima čak 19 godina, a to je 92 godine kad bi mačak bio ljudsko biće.

Lari je gledao kako defiluju brojni premijeri. On je 2011. godine dočekao konzervativca Dejvida Kamerona (David Cameron) koji je otišao 2016. godine posle referenduma na kojem su se Britanci odlučili da napuste članstvo u Evropskoj uniji.

Slavni tigrasti mačak je prošao kroz turbulencije Bregzita sa premijerkom Terezom Mej (Theresa May) 2019. godina, a bio je „svedok“ proslava organizovanih u rezidenciji za vreme pandemije korona virusa kad je premijer bio Boris Džonson (Johnson).

Lari je proveo svega 49 dana sa Liz Tras (Truss) 2022. godine i potom takođe kratko i sa Rišijem Sunakom (Rishi).

Mačak, koji je 2024. godine dočekao laburistu Kira Starmera (Keir), može da se pohvali da ima nalog na platformi Iks (X) gde ga prati 877.500 ljudi.

Na toj platformi su fotografije zvezde Larija kako sedi ispred rezidencije dok se čeka neka konferencija za novinare ili kako se provlači kroz noge nekom političaru koji ulazi izlazi iz rezidencije.

Treba još pomenuti da Lari nije sada jedini mačak u rezidenciji jer je Starmer doveo svoja dva ljubimca, mačke Džodžo i Prins.

Međutim, Larijevi obožavatelji apsolutno ne treba da brinu jer je on stalni funkcioner rezidencije dok su ostali ljubimci u prolazu, dođu i odu sa svojim vlasnicima, premijerima.

(Beta)

