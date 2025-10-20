Mada više nije predsednik RS, Dodik za susrete koristi Palatu Republike

Milorad Dodik je danas u Palati Republike u Banjaluci primio jevrejskog pisca i lekara Ida Netanjahua, mada više zvanično nije predsednik Republike Srpske.

„Velika je čast što je Ido Netanjahu, izraelski lekar, pisac i dramaturg, došao u Banjaluku i Republiku Srpsku. Srpska neguje dugogodišnje prijateljske i sadržajne odnose sa jevrejskim narodom i sa Izraelom“, napisao je Dodik na mreži Iks.

Dodao je da srpski i jevrejski narod povezuje „duboko istorijsko iskustvo stradanja, što je utemeljilo snažno međusobno razumevanje i poštovanje“.

Netanjahu je stigao u Banjaluku na promociju svog romana „Itamar K.“.

Dodik nije naveo u kom svojstvu je primio Netanjahua, s obzirom na to da je Narodna skupština Republike Srpske u subotu imenovala Anu Trišić Babić za vršioca dužnosti predsednika RS, čime mu je i formalno prestao mandat.

Ana Trišić Babić uopšte nije bila na sastanku sa Netanjahuom.

Centralna izborna komisija BiH (CIK) je početkom avgusta donela odluku o prestanku mandata Milorada Dodika na mesto predsednika RS, nakon što mu je Apelaciono odeljenje Suda BiH potvrdilo prvostepenu presudu, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javnih funkcija zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com