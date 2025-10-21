Mađarska: Lokalizovan požar u glavnoj rafineriji nafte

U glavnoj mađarskoj rafineriji nafte izbio je požar koji su vatrogasci stavili pod kontrolu, saopštile su danas tamošnje vlasti i kompanija MOL.

Požar je izbio sinoć u pogonu za preradu sirove nafte Dunav južno od Budimpešte, saopštio je danas MOL, a nije poznato da li ima povređenih.

Uzrok incidenta se i dalje istražuje, a MOL je saopštio da jedinice rafinerije koje nisu pogođene požarom ponovo rade.

Kompanija je dodala da će se fokusirati na obezbeđivanje domaćih zaliha goriva i da razmatra da li da koristi državne rezerve.

Premijer Viktor Orban izjavio je danas da je razgovarao sa zvaničnicima MOL i ministrom unutrašnjih poslova o požaru.

„Snabdevanje gorivom u Mađarskoj je bezbedno“, napisao je Orban na društvenim mrežama.

Vlasti su saopštile da se kvalitet vazduha oko rafinerije stalno prati i da nije bilo očitavanja iznad zdravih granica.

