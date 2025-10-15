Mađarska policija ojačava kontrolu migrantske rute preko Balkana

Novi kontingent mađarskih policijskih jedinica upućen je u Bugarsku i Srbiju kako bi pružio podršku u obezbeđivanju spoljnjih granica EU, suzbijanjem ilegalnih migracija, objavljeno je na sajtu mađarske policije.

„Mađarski policajci, u duhu evropske solidarnosti, pomažu bugarskim i srpskim kolegama u suzbijanju ilegalne migracije na zapadnobalkanskoj ruti, koja i dalje predstavlja ozbiljan izazov za zemlje regiona“, navodi se u saopštenju.

Kontingent od 26 pripadnika ispratio je načelnik Odeljenja za granični nadzor i dubinsku kontrolu u Glavnoj upravi granične policije ORFK-a Balaž Banjai, navodeći da mnogi učesnici misije već imaju iskustvo u međunarodnim zadacima.

Banjai, inače policijski potpukovnik, rekao je da će tokom narednih mesec dana obavljati poslove granične kontrole u saradnji sa lokalnim vlastima.

On je istakao da mađarski policajci imaju ključnu ulogu u zaštiti granica i bezbednosti Evrope, te im je poručio da savesno i odgovorno obavljaju svoje dužnosti.

„Zajednička služba ima za cilj da doprinese jačanju bezbednosti Mađarske i Evropske unije, dok sama misija zahteva visok stepen odgovornosti, posvećenosti i stručne spremnosti učesnika“, naveo je Banjai.

