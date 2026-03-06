Mađarska zaplenila oklopna vozila s novcem Ukrajine

Mađarske vlasti su danas saopštile da su pod sumnjom da se radi o pranju novca, privele sedam državljana Ukrajine, mešu kojima bivšeg ukrajinskog obaveštajca i zaplenile dva posebna oklopna vozila koja su kroz Mađarsku prevozila veliku količinu novca.

Ukrajina je odgovorila izjavom da je Mađarsku uzela Ukrajince kao taoce i ilegalno zaplenila više miliona dolara u gotovini.

„To je državni terorizam i reketiranje“, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Tih sedam osoba su službenici ukrajinske državne banke Ošadbank i putovali su u dva oklopna vozila prevozeći novac između Austrije i Ukrajine, kazao je on.

U oklopnim vozilima je prevožena gotovina u okviru redovnog posla državnih banaka, rekao je on, i dodao da se ne zna šta je sa privedenima.

Ošadbank je saopštila da je u Mađarskoj zaplenjeno 40 miliona američkih dolara, 35 miliona evra i devet kilograma zlata, vrednosti 1,5 milion dolara.

GPS podaci pokazuju da su vozila u centru Budimpešte blizu jedne od mađarskih policijski službi, ali se ne zna gde su službenici banke koji su bili u njima, saopštila je ta ukrajinska banka.

Mađarska Nacionalna uprava za poreze i carine je danas potvrdila da je privela nekoliko ukrajinskih državljana i zaplenila dva oklopna vozila za prevoz novca. Uprava kaže da se sprovodi krivični postupak pod sumnjom da se radi o pranju novca.

Mađarska i Ukrajina su u žestokom sporu oko mađarskog pristupa ruskoj nafti preko naftovoda Družba koji prolazi korz Ukrajinu.

Naftovod Družba ne radi od 27. januara. Ukrajina tvrdi da je naftovod oštećen u napadu ruskog drona i da je popravka rizična zbog ruskih napada.

Mađarska vlada međutim tvrdi da Ukrajina namerno zadržava naftu i da će preduzeti kontra-mere protiv Kijeva.

Mađarski premijer Viktor Orban je zbog prekida rada naftovoda Družba obustavio isporuku dizela Ukrajini i sprečio da EU uvede novi 20. paket sankcija protiv Rusije, a i blokira zajam EU od 90 milijardi evra Ukrajini.

On je rasporedio vojne snage na ključnim infrastrukturnim lokacijama širom Mađarske navodno da bi sprečio ukrajinsku sabotažu.

Orban koji održava bliske odnose sa Kremljom i jača agresivnu antiukrajinsku kampanju uoči presudnih izbora idućeg meseca, nazvao je Ukrajinu „neprijateljem“ Mađarske i optužio ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da hoće da izazove energetsku krizu u Mađarskoj da bi uticao na glasanje 12. aprila.

U izjavama za državni radio Orban danas nije pomenuo zaplenu vozila banke, ali je aludirao na to.

„Zaustavićemo stvari koje su važne za Ukrajinu koje prlaze preko Mađarske dok ne dobijemo odobrenje Ukrajinaca za isporuke nafte. Ukrajinci će ostati bez novca brže nego što ćemo mi ostati bez nafte“, rekao je Orban.

Po anketama, Orban je iza popularnog rivala s desnog centra, i na predizbornim skupovima nastoji da ubedi glasače da Ukrajina predstavlja egzistencijalnu pretnju za bezbednost Mađarske.

Mađarski premijer koji je na vlasti od 2010. godine tvrdi da će, ako on izgubi izbore, Evropska unija primorati Mađarsku na bankrot time što će joj prekinuti uvoz ruske nafte i gasa, i da će omladina Mađarske „biti poslata da gine na ukrajinskom frontu“.

Mađarska se, zajedno sa susednom Slovačkom, suprotstavlja naporima EU da se odustane od goriva iz Rusije i kupuje ga uprkos ruskoj invaziji Ukrajine.

Orban je najavio da će upotrebiti silu uključujući „politička i fiannsijska sredstva“ da primora Ukrajinu da nastavi isporuke nafte.

Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova je danas pozvalo grašane da ne putuju u Mađarsku jer im bezbednost ne može biti garantovana usled „arbitrarnog delovanja mađarskiz vlasti“.

Ministartvo je pozvalo ukrajinske i evropske firme da uzmu u obzir „rizik arbitrarne zaplene imovine“ u Mađarskoj.

(Beta)

