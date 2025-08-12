Madona pozvala papu Lava XIV da poseti Gazu pre nego što bude prekasno

Američka pevačica Madona (Madonna) pozvala je danas poglavara Rimokatoličke crkve papu Lava XIV da poseti Pojas Gaze pre nego što, kako je navela, bude prekasno.

Pevačica je na društvenim mrežama zamolila papu da deci u Pojasu Gaze „donese svoju svetlost“.

„Kao majka, ne mogu da podnesem da gledam njihovu patnju“, navela je ona.

Madona je dodala da deca sveta pripadaju svima, a da je papa jedina osoba kojoj ne može da se uskrati ulaz u područja koja su pogođena ratom od oktobra 2023. godine.

„Potrebno nam je da se humanitarne kapije potpuno otvore kako bismo spasili ovu nevinu decu. Nema više vremena. Molim vas, recite da ćete ići. S ljubavlju, Madona“, dodala je ona.

Pevačica je izjavila da u sukobu sa Izraelom nije zauzela stranu, već da u njemu svi pate.

„Svi pate, uključujući i majke talaca. Molim se da i oni budu pušteni. Samo pokušavam da učinim sve što mogu da sprečim da ova deca umru od gladi“, navela je ona.

Papa Lav XIV je u julu ponovo pozvao na hitan prekid rata u Gazi i mirno rešenje sukoba.

On je od međunarodne zajednice zatražio da poštuje humanitarne zakone i obavezu zaštite civilnog stanovništva.

(Beta)

