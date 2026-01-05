Maduro stigao u američki sud gde će mu se pročitati optužba za trgovinu drogom

Svrgnuti venecuelanski predsednik Nikolas Maduro bi trebalo prvi put da se pojavi u američkoj sudnici da mu se pročitaju optužbe za narkoterorizam, koje su poslužile administraciji predsednika Donalda Trampa kao opravdanje za njegovo hapšenje i dovođenje u Njujork.

Očekuje se da će Maduro i njegova supruga da se pojave pred sudijom u podne po lokalnom vremenu, u kratkom ali neophodnoj pravnoj proceduri kojom će se, verovatno, pokrenuti produžena pravna bitka oko toga da li može da mu se sudi u SAD.

Njegovi advokati treba da ospore legalnost njegovog hapšenja uz argument da ima imunitet od sudskog gonjenja kao suvereni šef strane države. Ali SAD njega ne priznaju kao legitimnog lidera Venecuele.

Maduro, sa suprugom, sinom i još tri osobe optužen je za saradnju sa narko kartelima, da im je olakšavao isporuku hiljada tona kokaina u SAD. Ako budu osuđeni mogu da dobiju doživotni zatvor.

Put kroz donji deo Menhetna do sudnice bio je brz. Vozilo u kome je bio Maduro ušlo je u rikverc u garažu kompleksa sudnice oko 7.40 po lokalnom vremenu. Odatle će biti van pogleda javnosti dok se ne pojavi u sudnici, što se očekuje oko podne.

Barikade su podignute s obe strane ulice nekoliko blokova oko glavnog ulaza u sudnicu dok policajci patroliraju tim krajem peške ili u patrolnim kolima. Iza sudnice blizu mesta gde se dovode zatvorenici ulica je zatvorena za pešake.

U zgradi suda kruže ljudi u jaknama američke maršalske službe a ispred zgrade desetine ljudi su se poređale uključujući novinare i one koji se nadaju da će dobiti mesto u sudnici. Neki ljudi imaju šatore, stolice i grejače za ruke da prebrode dugo čekanje na hladnoći.

Postavljeno je mesto za mikrofone iz raznih medijskih kuća u očekivanju da će se obratiti medijima neko povezan sa slučajem.

Preko puta ulice desetak televizijskih ekipa su postavljene da program emituju uživo, dok svuda okolo veći broj građana prenosi sopstvene informacije preko mobilnih telefona na Jutjub i TikTok.

Zvanično čitanje optužnice za Madura zakazano je za podne pred američkim okružnim sudijom Alvinom Helerštajnom u saveznoj sudnici na Menhetnu.

U Venecueli tinja neizvesnost, privremena predsednica Delsi Rodriges preuzela je mesto svog saveznika Madura, koga su SAD uhapsile u noćnoj vojnoj operaciji u subotu. Ona je ponudila da sarađuje sa administracijom predsednika Donalda Trampa u odnosu koji može da predstavlja seizmičku promenu za dve suprostavljane vlade.

Rodriges je bila Madurova potpresednica od 2018. godine, nadgledala veliki deo privrede zemlje zavisne od nafte kao i zastrašujuće obaveštajne službe, i bila je sledeća u naslednom redu.

Ona je deo grupe visokih zvaničnika u Madurovoj administraciji koja sada, kako izgleda, kontroliše Venecuelu, dok američki predsednik Donald Tramp i drugi zvaničnici kažu da će vršiti pritisak na vladu da slede njihovu viziju za zemlju, bogatu naftom.

U subotu je venecuelanski visoki sud naredio Rodriges da preuzme ulogu privremenog predsednika, a nju je podržala vojska Venecuele.

Na svojoj slavljeničkoj konferenciji za novinare, Tramp je otvoreno govorio o upotrebi sile u Latinskoj Americi, a oglasili su se i lideri prijateljski nastrojeni Trampu širom regiona.

„Američka dominacija u zapadnoj hemisferi neće nikad više biti dovedena u pitanje“, izjavio je Tramp nekoliko sati pošto je Maduro sproveden kroz kancelarije američke Uprave za borbu protiv droge (DEA) u Njujorku.

Ta scena obeležila je zapanjujuću kulminaciju višemesečne konfrontcije Vašingtona sa Karakasom, koja je ponovo probudila sećanja na raniju eru otvorene američke intervencije u regionu.

Nova agresivna američka spoljna politika, koju Tramp sada zove Donro doktrina u osvrtu na doktrinu predsednika Džejmsa Monroa iz 19. veka prema kojoj se verovalo da SAD treba da dominiraju u svojoj sferi uticaja.

Tramp je sada podelio hemisferu u saveznike i neprijatelje pošto su dramatični događaji u subotu, uključujući Trampovo obećanje da će Vašington upravljati Venecuelom i preuzeti kontrolu nad njenim naftnim sektorom, aktivirali suprostavljene strane polarizovanog kontinenta.

(Beta)

