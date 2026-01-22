Maja Kovačević: Režim je u strahu od akademske zajednice, upečatljiv je primer Jelene Kleut

Dekanka Fakulteta političkih nauka (FPN) Maja Kovačević izjavila je da je „režim u strahu od akademske zajednice koja jedina ovom narodu objašnjava šta se dešava u zemlji, dok vlast hoće ljude da obezglavi, da ih uvuče u apatiju, das prestanu da razmišljaju svojom glavom“.

„Režim ima razloga da se plaši akademske zajednice, jer kada bismo pobrojali poteze vlasti u poslednih više od godinu dana jasno je da su u strahu. A jedan od od najupečatljivih primera je slučaj koleginice Jelene Kleut. Na njenom primeru država šalje poruku mlađim nastavnicima da vode računa šta rade i govore jer lako mogu da ostanu bez posla“, rekla je Kovačević, u intevjuu za današnji list Nova.

Na pitanje zašto je ministarstvu prosvete u interesu da je smeni, rekla je da to sigurno ima veze sa njenim političkim stavovim i odnosom prema studentima.

„Glavni razlog je to što često i otvoreno istupam u javnosti, ali ja ću nastaviti sa tim i ako ne budem više dekan“, poručila je Kovačević

„Oni koji kreirajuq ovaj slučaj neće uspeti da na mesto dekana postave nekog koga bi oni želeli, jer mislim da je većina kolektiva za to da treba da nas predstavlja neko ko odražava volju i stavove većine“, dodala je Kovačević.

Ministarstvo prosvete uputilo je nedavno Kovačević o ponovnom glasanju o izboru dekana, koja je na tu odluku uložila žalbu.

(Beta)

