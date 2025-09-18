Majka studenta Cicvarića državnom vrhu: Šta ćete uraditi povodom pretnji ubistvom mom sinu

Majka studenta Pavla Cicvarića, Jelena Žunić Cicvarić obratila se javno vrhu države – predsedniku Aleksandru Vučiću, ministru unutrašnjih poslova Ivici Daačiću i predsednici Skupštine Srbije, sa pitanjem „imaju li saznanje da će njen sin biti ubijen“

„Šta ćete učiniti povodom tvrdnji o planiranom ubistvu Pavla Cicvarića, koje je na TV Informer izneo član Glavnog odbora Srpske napredne stranke Siniša Vučinić?“, navele je ona, preneo je Radar.

Upitala je je „kome da se kao majka obratim, predsedniče države, ako ste i vi podsticali progon i etiketiranje Pavla i cele naše porodice, koji trpimo više od dve godine, ali nikad ovoliko morbidno i opasno kao danas?“

„Imamo li uopšte državu ako, posle tvrdnji koje je izneo Vučinić, tužilaštvo nije hitno reagovalo i pozvalo ga na saslušanje, sa ciljem sprečavanja najavljenog zločina?“, upitala je.

„Priznajem: posle više od dve godine terora koji trpimo, i nakon što me je Pavle pozvao i pripremio za snimak Vučinićevog nastupa na TV Informeru, nisam bila spremna za to što ću čuti. Osećaj straha me je potpuno preplavio. Izgubila sam dah“, navela je.

„Nakon šoka, međutim, usledio je strašan bes i potreba da kriknem: Nećete nas uplašiti, preplašeni miševi, odgovaraćete za zlo koje širite!“, poručila je.

Ona je dodala da joj je „jasno da izjava visokog funkcionera SNS nije ni slučajna, niti spontana, Vučinić je precizno izgovorio ono što predsednik najavljuje već mesecima, govoreći uopšteno o ‘krvavim scenarijima'“.

„U režiranom igrokazu visoki funkcioner je konkretizovao te najave, označivši Pavla kao žrtvu ubistva koje će se uskoro desiti“, pojasnila je.

„Zlokobnu najavu naša porodica doživljava izuzetno ozbiljno. Potvrđeno je sa više stana da je situacija opasna. Brinemo da krvavi scenariji nisu planirani samo za Pavla, već i za mnoge druge istaknute pojedince koji se bore za pravednu i bolju Srbiju – za one koji su prepoznatljiva lica protesta i bunta“, istakla je.

„Sa advokatima ćemo preduzeti sve zakonske mere koje su nam na raspolaganju, a Pavla nećemo nagovarati da odustane od borbe koju vodi svim srcem“, najavila je.

„Ponosni smo na Pavla, na njegove kolege i koleginice, saborce i saborkinje, na njihovu odlučnost i beskompromisnu borbu za pravednu Srbiju“, naglasila je.

„Prenosimo Pavlove reči i stojimo iza njih: ‘Ovo je još jedan pokušaj zastrašivanja onih koji dignu glas protiv režima’. Napad je otišao na novi, viši nivo, gde se doslovno preti smrću, što nije ni malo prijatno. Zapravo, zastrašujuće je. Da bežimo i krijemo se – NEĆEMO, jer Srbija je naša zemlja i biće uskoro slobodna i demokratska“, poručila je u obraćanju.

Veruje, navela je, „da je ovo još jedan pomahnitali potez režima, a da razlozi leže u gubitku podrške i stezanju obruča oko njih“.

„Imamo sve više i više reakcija iz međunarodnih evropskih medija, reakcije iz evropskog parlamenta, na unutrašnjem planu pobuna i nezadovoljstvo je sve veće, a to, korak po korak, sateruje režim u ćošak. Zbog toga postaju panični i brutalni. Nećete me zastrašiti. Zahvalni smo na beskrajnoj podršci sugrađana i prijatelja, kolega, saboraca i aktivista. To nam daje snagu“, rečeno je obraćanju.

(Beta)

