Majstorović: Građani očekuju da zvaničnici EU javno reaguju na kršenje prava

Građani Srbije očekuju od zvaničnika Evropske unije da javno kažu da više neće zatvarati oči pred kršenjem njihovih prava i nepoštovanjem sloboda, a to bi bilo dobro i za samu Uniju i njen kredibilitet, ocenio je predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović.

Komentarišući jučerašnji sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića s predsednicom Evropske komisije Ursule fon der Lajen i predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom u Briselu, Majstorović je na mreži Iks napisao da se građani Srbije već godinama osećaju iznevereno zbog nezainteresovanosti zvaničnika EU za pravo stanje demokratije u Srbiji i davanja prioriteta „političkoj stabilnosti“ u odnosu na zajedničke demokratske vrednosti.

„Očekivanja građana Srbije koji se zalažu za ispunjenje studentskih zahteva posle stradanja 16 žrtava korupcije u Novom Sadu nisu previsoka… Građani Srbije očekuju od visokih predstavnika EU da će glasno i javno da kažu ono što verovatno govore svojim sagovornicima iz Srbije iza zatvorenih vrata, a to je da više neće žmuriti na kršenje prava i nepoštovanje sloboda građana Srbije“, napisao je Majstorović.

To bi bio značajan korak ka obnavljanju dela kredibiliteta Unije koji se urušavao proteklih 10 godina među građanima Srbije, ocenio je Majstorović koji je i član Savetodavne grupe za javnu politiku Balkan u Evropi (BiEPAG).

Takva javna podrška je, ukazao je, važna je i za EU, s obzirom na trend urušavanja demokratskih vrednosti širom Evrope. “U tom smislu, uspeh građana Srbije koji se skoro pet meseci bore za pravdu i demokratiju, može predstavljati pozitivan signal o vitalnosti demokratije u regionu i Evropi“, kazao je Majstorović.

Fon der Lajen i Košta su posle sastanka s Vučićem objavili na Iksu da Srbija treba da isporuči reforme vezane za put ka EU, naročito u oblasti slobode medija, borbe protiv korupcije i izbornog sistema.

(Beta)

