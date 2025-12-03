Makron doputovao u Kinu, sa Sijem razgovori o trgovinskim vezama i ratu u Ukrajini

Francuski predsednik Emanuel Makron doputovao je danas u Kinu, u trodnevnu državnu posetu usmerenu na trgovinu i diplomatiju.

Makron će nastojati da ubedi Peking da izvrši pritisak na Rusiju u cilju uspostavljanja prekida vatre sa Ukrajinom.

Francuski predsednik će se založiti za agendu saradnje u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, usmerenu ka postizanju ravnoteže koja obezbeđuje „održiv, solidan rast, na korist svih“, saopštio je njegov kabinet.

Francuska ima za cilj da privuče više investicija od kineskih kompanija i olakša pristup tržištu za francuski izvoz. Kineski i francuski zvaničnici tokom Makronove posete trebalo bi da potpišu nekoliko sporazuma, u ​​sektorima energetike, prehrambene industrije i vazduhoplovstva.

Makrona i suprugu Brižit na aerodromu u Pekingu je dočekao kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji.

Očekuje se da će večeras posetiti kompleks vrtova iz 18. veka u Zabranjenom gradu, bivšoj palati kineskih careva.

Tema Makronovih razgovora sa predsednikom Kine Si Đinpingom biće, kako se očekuje, i rat u Ukrajini, posebno nakon sastanka koji je u ponedeljak imao u Parizu sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Makron će se sutra sastati sa kineskim predsednikom u Velikoj sali naroda, a dvojica lidera će učestvovati i na francusko-kineskom poslovnom forumu.

Emanuel i Brižit Makron će potom otputovati u Čengdu, u kinesku provinciji Sečuan, gde će se francuski predsednik sastati i sa studentima, zatim će imati razgovore u mestu gde se nalazi jedan od najstarijih irigacionih sistema na svetu i posetiti Centar za zaštitu džinovskih pandi.

(Beta)

