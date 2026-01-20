Makron: EU ne treba da okleva za primenu mehanizam protiv prisile oko Grenlanda

Francuski predsednik Emanuel Makron danas je u obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu izjavio da Evropska unija „ne treba da okleva da primeni mehanizam protiv prisile“ naspram pretnji o uvođenju carina zbog Grenlanda.

„Mehanizam protiv prisile je snažan instrument i ne treba da oklevamo da ga primenimo u današnjem teškom okruženju, rekao je Makron u Davosu.

On je reagovao na agresivne američke trgovinske pritiske i „beskrajnu akumulaciju novih carina“.

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je uvođenjem dodatnih carina zemljama koje su poslale vojnike u Grenland, i ne odustaje od svoje namere da preuzme kontrolu nad tim velikim arktičkim ostrvom koje je samoupravna teritorija Kraljevine Danske.

Makron je rekao da bi Trampove pretnje o uvođenju dodatnih carina oko Grenlanda mogle da navedu EU da prvi put primeni mehanizam protiv prisile i to protiv SAD. Taj mehanizam bi potencijalno mogao da ograniči pristup evropskim tržištima za američke kompanije.

„Možete li to zamisliti. To je ludo“, rekao je Makron i rekao da mu je žao zbog toga ali da je to posledica samo „nepredvidljivosti i nepotrebne agresivnosti“.

„Nema smisla imati carine i biti podeljen i čak pretiti sada dodatnim carinama saveznicima“, rekao je Makron u Davosu.

On je poručio da „ne treba gubiti vreme sa ludim idejama“ i odbacio „novi imperijalizam ili kolonijalizam“.

Takođe je rekao da nije sada vreme da se otvori „Pandorina kutija novih tema“, već da je sada vreme za saradnju, da bi se sredila tri glavna globalna izazova – rast, mir i klima.

Govorio je o tome kako Evropa treba da odgovori na čvršću američku i kinesku trgovinsku politiku.

Rekao je da Evropa treba da bude realističnija oko toga kako odgovara na ovo pošto ima sektora, kao što su hemijski i automobilski „koji se bukvalno ubijaju“ zbog nejednakih uslova.

On je rekao da umesto sporova oko trgovine, savezničke zemlje treba da se usmere na to da dovedu mir u Ukrajinu.

Francuski predsednik ukazao je na pomeranje ka „svetu bez pravila, gde se gazi međunarodno pravo i gde jedini zakon koji vredi je – zakon najjačeg“.

On je takođe upozorio da vodeće sile okreću leđa međunarodnim telima koja su dugo podržavala globalni poredak.

„Nemojmo prihvatiti globalni poredak o kome će odlučivati oni koji tvrde da imaju veći glas i veći štap“, rekao je Makron danas u Davosu.

(Beta)

