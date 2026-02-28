Makron: Francuska nije ni obaveštena niti uključena u američko-izraelske operacije u Iranu

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je večeras da njegova zemlja nije ni obaveštena niti uključena u američke i izraelske operacije u Iranu.

Makron je to izjavio na sastanku Saveta za odbranu i nacionalnu bezbednost.

„Naš apsolutni prioritet je bezbednost naših građana u svim zemljama koje su trenutno meta. Sledeći prioritet je bezbednost naših vojnih i diplomatskih objekata kao i bezbednost na nacionalnoj teritoriji“, rekao je Makron i dodao da je u kontaktu sa svim zemljama u regionu koje su pogođene i ugrožene iranskim odgovorom.

Predsednik Francuske je rekao da „niko ne veruje da se pitanje iranskog nuklearnog programa, aktivnosti balističkih raketa i regionalne destabilizacije može rešiti napadima“ i dodao da je pravo Iranaca da sami odlučuju o svojoj sudbini.

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez (Laurent Nunez) pozvao je na povećanu budnost organa za sprovođenje zakona u Francuskoj, „kako bi se uočila svaka aktivnost uticaja ili destabilizacije“.

Nunjez je zatražio od diplomatskih misija i prefektura da odmah prijave obaveštajnim službama svaku akciju uticaja ili destabilizacije povezanu sa sukobom na Bliskom istoku.

Izrael i SAD rano jutros su napali Iran. Iran je uzvratio raketnim napadima na niz zemalja regiona, pre svega tamo gde ima američkog prisustva. Prema prvom bilansu iranskog Crvenog polumeseca stradalo je više od 200 ljudi širom Irana.

(Beta)

