Makron: Francuska povećava broj nuklearnih bojevih glava, prvi put u više decenija

Francuski predsednik Emanuel Makron objavio je danas da će Francuska povećati broj nuklearnih bojevih glava, kojih ima manje od 300, ali nije naveo za koliko.

To će biti prvi put, bar od 1992. godine, da Francuska povećava nuklearni arsenal. Francuska je jedina nuklearna sila u Evropskoj uniji.

„Odlučio sam da povećam broj bojevih glava u našem arsenalu. Moja odgovornost je da osiguram da naše odvraćanje zadrži pouzdanu razornu moć“, rekao je Makron u vojnoj bazi u mestu Il Long na severozapadu Francuske, u kojoj se nalaze francuske podmornice sa balističkim raketama.

Cilj Makronovog govora bio je da objasni kako se francusko nuklearno oružje uklapa u bezbednost Evrope u vreme zabrinutosti koju na kontinentu izazivaju stalne tenzije sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Evropski lideri izražavaju sve veće sumnje u vezi sa obavezom SAD da pomognu u odbrani Evrope u skladu sa takozvanim „nuklearnim kišobranom“, politikom koja je dugo imala za cilj da osigura da saveznici, posebno članice NATO-a, budu zaštićeni američkim nuklearnim snagama u slučaju pretnje.

„Ako bismo morali da koristimo naš arsenal, nijedna država, ma koliko moćna bila, ne bi mogla da se zaštiti od njega. I nijedna država, ma koliko velika bila, ne bi se oporavila od njega“, kazao je Makron.

Neke evropske zemlje su već prihvatile Makronovu prošlogodišnju ponudu da razgovaraju o francuskom nuklearnom odvraćanju, čak i da uključe evropske partnere u nuklearne vežbe.

Ranije ovog meseca, nemački kancelar Fridrih Merc je rekao da je imao „prve razgovore“ sa Makronom o tom pitanju i javno je govorio o mogućnosti da avioni nemačkog ratnog vazduhoplovstva budu korišćeni kao nosači francuskih nuklearnih bombi.

Takođe, Francuska i Velika Britanija su u julu usvojile zajedničku deklaraciju koja omogućava da nuklearne snage obe zemlje budu „u koordinaciji“, iako ostaju nezavisne. Velika Britanija, koja više nije članica EU, ali jeste u NATO-u, jedina je evropska zemlja sa nuklearnim arsenalom, uz Francusku.

Makron uporno insistira da će bilo koja odluka o upotrebi francuskog nuklearnog oružja ostati isključivo u rukama predsednika Francuske.

(Beta)

