Makron, Merc i Tusk putuju u Kišinjev da bi podržali suverenitet Moldavije koji ugrožava Rusija

Lideri Francuske, Memačke i Poljske Emanuel Makron, Fridrih Merc i Donald Tusk idu u sredu, 27. avgusta u Kišinjev u posetu podrške Moldaviji, saopštilo je danas francusko predsedništvo.

Moldavija optužuje Rusiju za pokušaje destabilizacije.

Na poziv proevropske predsednice Moldavije Maje Sandu, trojica lidera će postititi Kišinjev povodom 34. godišnjice nezavisnosti da ponovo potvrde punu podršku bezbednosti, suverenitetu i evropskom putu te zemlje.

Šefica države koja je pobedila na predsedničkim izborima u novembru 2024. godine i brani Ukrajinu, krajem jula optužila je Rusiju da vodi kompleksnu i koordinisanu operaciju mešanja bez predsedana da preusmeri proevropsku Moldaviju ka sebi tokom parlamentarnih izbora u septembru.

Moskva želi da kontroliše tu zemlju koja se graniči sa EU i sa Ukrajinom od jeseni zahvaljujući mehanizmima kupovine glasova i finansiranje sa kriptovalutama od 100 miliona evra predviđenih za tu svrhu, rekla je ona, upozoravajući i na odgovornost društvene mreže Telegram.

Sandu je optužila dve glavne opozicione snage da koriste taj plan da bi njoj oduzeli većinu u Parlamentu i time približile tu bivšu sovjetsku republiku Rusiji.

Partija Akcija solidarnosti (PAS) Maje Sandu prema anketama iz sredine jula ubedljivo vodi sa 39 odsto glasova.

Tokom sastanka sa Majom Sandu u Jelisejskoj palati 10. marta, Makron je osudio sve slobodnije ruske pokušaje destabilizacije Moldavije i njenih demokratskih institucija.

On je izrazio želju da dodatno ojača saradnju sa tom zeljom i da poveća njen otpor prema stranom mešanju.

Zapad smtra Moldaviju posebno osetljivom od invazije Rusije na Ukrajinu. Ona u okviru svojih međunarodnih granica ima i Pridnestrovlje, prorusku secesionističku oblast.

