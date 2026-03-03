Makron naredio premeštanje nuklearnog nosača aviona u Sredozemlje zbog sukoba na Bliskom istoku

Predsednik Francuske Emanuel Makron naredio je danas da se nosač aviona na nuklearni pogon "Šarl de Gol" premesti iz Baltičkog u Sredozemno more kako bi pomogao u zaštiti savezničke imovine tokom rata na Bliskom istoku.

Makron je, u unapred snimljenom govoru emitovanom na francuskim televizijama, rekao da su borbeni avioni Rafal, sistemi protivvazdušne odbrane i vazdušni radarski sistemi raspoređeni u proteklih nekoliko sati na Bliskom istoku.

„I nastavićemo ovaj napor koliko god bude potrebno“, rekao je Makron.

On se osvrnuo na jučerašnji napad na britansku vazduhoplovnu bazu na Kipru, dodajući da je Kipar član Evropske unije (EU) sa kojom je Francuska nedavno potpisala strateško partnerstvo.

„Ovo zahteva našu podršku. Zato sam odlučio da tamo pošaljem i dodatna sredstva protivvazdušne odbrane, zajedno sa francuskom fregatom Langedok, koja će kasnije večeras stići kod obale Kipra“, dodao je Makron.

(Beta)

