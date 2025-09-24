Makron: NATO treba da jače odgovara na provokacije Rusije, ali bez obaranja letelica

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je danas izjavio da države NATO-a treba da „pojačaju“ odgovor u slučaju „novih provokacija“ Rusije, posebno u vazdušnom prostoru Istočne Evrope.

„To znači da ako vas neko ponovo provocira, morate da reagujete malo snažnije“, rekao je Makron francuskim novinarima u Njujorku gde učestvuje na godišnjem zasedanju Generalne skupštine UN.

Makron je međutim dodao da suočeni sa ovim „testovima“ ruske vojske, ne treba otvarati vatru.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) je u utorak rekao da bi trebalo obarati ruske avione ako ulaze u vazdušni prostor država NATO-a.

Makron je rekao da je NATO do sada imao organizovan „proporcionalan“ kolektivni odgovor na nekoliko upada ruskih dronova i aviona u njegov vazdušni prostor.

„Zato je važno pokazati da znamo kako da zaštitimo Ukrajinu, jer je ona u prvom planu naše kolektivne bezbednosti, i da nastavimo da štitimo naš vazdušni prostor“, kazao je predsednik.

Rusija je više puta negirala odgovornost, ali je NATO u utorak upozorio Moskvu da „njeno zaoštravanje“ treba da prestane i izrazio spremnost da se brani svim sredstvima.

U ponedeljak je Danska bila primorana da zatvori aerodrom u Kopenhagenu dok su ga nadletali dronovi nepoznatog porekla, ranije ovog meseca Poljska, Rumunija i Estonija su osudile upade ruskih vojnih aviona u svoj vazdušni prostor, a tokom noći 9. na 10. septembar 20 dronova je uletelo u Poljsku i holandski borbeni avioni su oborili tri što je prva takva intervencija u istoriji NATO-a od njegovog osnivanja 1949. godine.

Makron je pozdravio „veoma jasnu poruku“ – novu izjavu Trampa o Ukrajini kao „veoma važnu“ jer Kijevu „potrebna i američka oprema, i podrška“.

Tramp je naglo promenio pristup ratu u Ukrajini i rekao u utorak da Kijev može da povrati svoju okupiranu teritoriju i možda i da čak ode dalje, u Rusiju.

„Rusija već tri i po godine vodi rat bez jasnog vođstva koji bi prava vojna sila dobila za manje od nedelju dana“, napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social, poredeći Rusiju s „tigrom od papira“.

Makron je, pozdravljajući taj „nov pogled“ SAD na rat u Ukrajini, rekao da je „veoma jasna poruka američkog predsednika da je Rusija nesumnjivo slabija, krhkija nego što su mnogi govorili“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com