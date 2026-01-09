Makron odbacio novi kolonijalizam, nemoć i vazalstvo

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) je u vreme ofanziva predsednika SAD Donalda Trampa (Trump) širom sveta rekao da „odbacuje novi kolonijalizam“ i „nemoć i vazalstvo“.

U govoru ambasadorima u Parizu, Makron se založio za odbranu ekonomskih, vojnih, naučnih i demokratskih interesa Francuske i Evrope, preneo je danas francuski list Lezeko (Les Echos) na svom sajtu.

„Odbacujemo novi kolonijalizam i novi imperijalizam, i odbacujemo vazalstvo i defetizam. Suština naše akcije je da nastavimo da jačamo sebe, da imamo jaču dinamiku moći za Francusku i za Evropu. To je da u potpunosti branimo naše interese i nastavimo da se zalažemo za efikasan multilateralizam svuda“, rekao je Makron.

Američka vojna invazija na Venecuelu, ambicije Vašingtona u vezi sa Grenlandom i nastavak rata u Ukrajini doneli su 2026. godinu sa apokaliptičnom vizijom međunarodnih odnosa, piše francuski list.

„Mi, Francuzi i Evropljani, izloženi smo antikolonijalnoj retorici koja više ne odražava naše prakse i izloženi smo neokolonijalnoj agresiji od strane nekih“, rekao je Makron.

Predsednik Francuske je rekao da se ljudi pitaju da li će Grenland biti napadnut i da li će Kanada postati 51. država SAD.

„Glavni rizik je slabljenje svih mehanizama saradnje, rizik od slabljenja naše Evrope suočene sa ovom brutalnošću i zakonom najjačeg“, ocenio je Makron.

Francuska koja je 1. januara preuzela predsedavanje Grupom sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7), namerava da učestvuje u reformi multilateralizma i doprinese borbi protiv velikih globalnih makroekonomskih neravnoteža.

„Treba sve da učinimo sve što je moguće da izbegnemo fragmentaciju sveta. Ne smemo pretvoriti G7 u antikineski, anti-BRIKS klub ili razbijanje sveta. To bi bio najgori mogući scenario“, dodao je Makron.

(Beta)

