Makron poziva da se spreči širenje rata sa Iranom na Liban

Predsednik Francuske Emanuel Makron hoće da se napravi plan za okončanje vojnih operacija Hezbolaha i Izraela u Libanu, i ističe da sve treba učiniti da se spreči da se Liban ponovo uvuče u rat.

On je u poruci na mreži Iks napisao da je posle razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom danas razgovarao sa libanskim vlastima da se uspostavi plan da se okončaju vojne operacije Hezbolaha i Izraela na obe strane libansko-izraelske granice.

„Sve treba učiniti da ova zemlja bliska Francuskoj ne bude ponovo uvučena u rat“, napisao je Makron.

Posle početka američko-izraelske vojne operacije protiv Irana pre šest dana obnovljena su neprijateljstva između Izraela i libanskog pokreta Hezbolah kojeg podržava Iran. Izrael je pozvao stanovnike juga Libana da se pomere na sever zbog planiranih vojnih akcija u tom delu Libana gde su uporišta Hegzbolaha, a danas je hitno poručio građanima na jugu glavnog grada Libana, Bejruta da se evakuišu.

Kako je napisao Makron, Hezbolah mora odmah da prestane da puca ka Izraelu, a Izrael da odustane od svake kopnene ili druge veće intervencije na libanskoj teritoriji.

Dodao je da su se libanske vlasti obavezale da će preuzeti kontrolu nad položajima koje drži Hezbolah i potpuno preuzeti odgovornost za bezbednost na celoj teritoriji svoje zemlje, kao i da im on za to pruža punu podršku.

On je rekao da stavlja libanskim oružanim snagama na raspolaganje oklopna vozila i logističku i operacionalnu podršku.

„Zabrinut zbog raseljenja desetine hiljada libanskih civila koji sada beže sa juga zemlje, rešio sam da im odmah pošaljem humanitarnu pomoć“, takođe je rekao Makron i naveo tone lekova i sredstva za privremeni smeštaj i drugu pomoć.

Zatražio je od izraelskog premijera da ne širi rat na Liban. Zatražio je takođe od iranskih vlasti da više ne uključuju Liban u rat koji nije njegov, a Hebzlahu poručio da treba da odloži oružje, poštuje nacionalni interes, i pokaže da nije milicija koja deluje po stranom nalogu i da dozvoli Libancima da se okupe da bi sačuvali svoju zemlju.

(Beta)

