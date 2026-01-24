Makron predlaže zabranu korišćenja društvenih mreža za mlađe od 15 godina, od sledeće školske godine

Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) obećao je danas da da će vlada pokrenuti „ubrzani postupak“ kako bi se osiguralo da parlament brzo usvoji zakon o zabrani društvenih mreža za mlađe od 15 godina i da može stupiti na snagu sledeće školske godine.

„Zamolio sam vladu da pokrene ubrzani postupak kako bi mogao da prođe kroz Senat. Jer ono što želim da uradim, obaveza koju sam dao u jednoj od mojih debata, jeste da se zabrana primeni sledeće školske godine“, rekao je Makron u video poruci koju je preneo francuski BFMTV.

Ubrzani postupak za parlamentarno razmatranje zakona omogućava, prema Ustavu, njegovu brzu primenu.

„Zabranjujemo društvene mreže za mlađe od 15 godina i zabranićemo mobilne telefone u našim srednjim školama. Verujem da je ovo jasno pravilo, jasno za naše tinejdžere, jasno za porodice, jasno za nastavnike, i idemo napred“, dodao je Makron.

Predsednik Francuske je rekao da „mozgovi dece i tinejdžera nisu na prodaju“.

„Emocije naše dece i tinejdžera nisu na prodaju ili manipulaciju, ni od američkih platformi, niti od kineskih algoritama“, dodao je Makron, koji je nosio za njega neobične naočare za sunce na video snimku (model Aviator), zbog kojih mu se nedavno rugao američki predsednik Donald Tramp.

(Beta)

