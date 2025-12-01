Makron: Trenutno ne postoji sveobuhvatni mirovni plan za Ukrajinu

Francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je danas posle sastanka u Jelisejskoj palati sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim da za sada ne postoji sveobuhvatni mirovni plan za Ukrajinu, preneli su francuski mediji.

„Danas ne postoji finalizovani plan u vezi sa teritorijalnim pitanjima. Može ga finalizovati samo predsednik Zelenski“, rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsednikom i dodao da će „američki posrednici putovati u Moskvu u narednim satima“.

Predsednik Francuske je rekao da po pitanjima zamrznute ruske imovine, bezbednosnih garancija, pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji i evropskih sankcija, američki plan može da bude finalizovan samo sa Evropljanima za stolom.

„Dakle, još uvek smo u preliminarnoj fazi. To nije sveobuhvatni mirovni plan. Za sveobuhvatni mirovni plan, Ukrajina, Rusija i Evropljani će morati svi biti za stolom“, naglasio je Makron.

Zelenski je rekao da Ukrajina mora da garantuje svojim građanima da neće biti dalje agresije.

„Rusija mora da okonča ovaj rat koji je započela, ali nastavlja da vodi“, rekao je Zelenski i dodao da treba osigurati da „Rusija ne oseća da dobija nagradu za ovaj rat“, aludirajući na teritorijalne zahteve Moskve.

Nemački kancelar Merc odbacio ideju da Ukrajini bude nametnut mir

Evropljani će se protiviti nametnutom miru Ukrajini, izjavio je danas nemački kancelar Fridrih Merc (Friedrich Merz) uoči za sutra zakazanih razgovora između američkog izaslanika Donalda Trampa (Trump) Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) i ruskog predsednika Vladimira Putina.

„Pratimo jasnu liniju. Nema odluka koje se tiču Ukrajine i Evrope bez Ukrajinaca i bez Evropljana, nema nametnutog mira iza leđa Ukrajine, nema slabljenja ili podele Evropske unije i NATO-a“, rekao je Merc posle telefonskog razgovora ukrajinskim, francuskim, britanskim i poljskim kolegama, preneli su svetski mediji.

Vitkof će sutra u Moskvi sa Putinom razgovarati o planu za rešavanja sukoba u Ukrajini, dok Evropa strahuje da je taj plan više naklonjen Rusiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com