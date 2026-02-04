Makronov diplomatski savetnik u utorak bio u Moskvi

Diplomatski savetnik predsednika Francuske Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) Emanuel Bon (Bonne) je u utorak bio u Moskvi da bi se sastao s ruskim zvaničnicima, izjavio je danas za britansku agenciju Rojters (Reuters) jedan izvor upoznat s tim.

Taj izvor nije izneo detalje, a rekao je da je cilj bio održavanje dijaloga dve strane.

Informaciju je prvi objavio francuski list Ekspres (L’Express).

Jelisejska palata nije ni potvrdila, ni demantovala tu informaciju.

Samo je ponovila Makronovu izjavu od utorka: „Kao što je predsednik juče rekao na konferenciji za novinare, razgovori se odvijaju na tehničkom nivou, na transparentan način i u konsultaciji sa predsednikom Ukrajine (Vodimirom) Zelenskim i sa ključnim evropskim kolegama“.

Makron je u decembru rekao da bi „bilo korisno ponovo razgovarati“ s predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Putinov portparol Dmitrij Peskov je danas o mogućem sastanku Putin-Makron rekao samo da „postoje kontakti na operativnom nivou, ali trenutno ne možemo da objavimo ništa konkretno“.

(Beta)

