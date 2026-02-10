Maksvel traži od Trampa pomilovanje da bi svedočila da su i on i Klinton nevini u aferi Epstin

Gilen Maksvel, bivša saradnica osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, nakon što je odbila da odgovara na pitanja u kongresnoj istrazi, naznačila je da bi, ukoliko bi američki predsednik Donald Tramp okončao njenu zatvorsku kaznu, bila spremna da svedoči da on, kao ni bivši predsednik Bil Klinton nisu učinili ništa loše, kada je reč o njihovim kontaktima sa Epstinom.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma nastojao je da Maksvel odgovara na pitanja tokom video poziva iz federalnog zatovra u Teksasu, gde izdržava 20-godišnju kaznu zbog trgovine ljudima u seksualne svrhe.

Međutim ona je to odbila pozivajući se na peti amandman američkog Ustava, kako bi izbegla pitanja koja bi je mogla okriviti.

Peti amandman na Ustav SAD pruža ključnu zaštitu pojedincima u sudskim postupcima, uključujući teška krivična dela, zaštitu od dvostrukog suđenja i pravo zaštite od samooptuživanja („pravo na ćutanje“).

Ona je ponovo pod lupom poslanika koji pokušavaju da istraže kako je Epstin, finansijer sa brojnim vezama sa moćnicima, godinama mogao da seksualno zlostavlja maloletne devojke. Poslanici pokušavaju da identifikuju sve osobe koje su bile povezane sa Epstinom i možda mu pomagale u seksualnom zlostavljanju.

Tokom zatvorenog davanja izjave u ponedeljak, advokat Maksvel, Dejvid Oskar Markus, rekao je odboru u izjavi da je „spremna da govori potpuno i iskreno ukoliko joj predsednik Tramp odobri pomilovanje“.

On je dodao da su i Tramp i Klinton nevini kada je reč o bilo kakvim nelegalnim radnjama, ali da „samo gospođa Maksvel može da objasni zašto, a javnost ima pravo na to objašnjenje“.

Demokrate su ocenile da je to drski pokušaj Maksvel da Tramp okonča njenu zatvorsku kaznu.

Poslanici su ocenili da se tokom poziva ponašala kao robot i da ne deluje da se kaje.

Upitana o tome, Bela kuća je ukazala na ranije izjave predsednika koje sugerišu da mogućnost pomilovanja trenutno nije razmatrana.

Takvoj opciji protive se i demokratski i republikanski poslanici.

Maksvel pokušava da njena osuđujuća presuda bude poništena, tvrdeći da je nepravedno osuđena.

(Beta)

