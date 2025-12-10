Mandić: Da li je Selaković pušten niz vodu znaće se po tome šta će biti sa njegovim imunitetom

Pravnica Centra za pravosudna istraživanja (CEPRIS) Sofija Mandić ocenila je da je rano govoriti o tome da li je ministar kulture Nikola Selaković, u slučaju „Generalšab“, pušten niz vodu, već se videti kako će se postupak dalje odvijati, a pre svega kako će se Vlada postaviti prema njegovom imunitetu.

„To će biti jasan znak da li je on ‘žrtvovan’ kako bi se šteta po vladajuću strukturu umanjila. Svakako, smatram da značajan presedan to što bilo koje tužilaštvo, ako ima dovoljno dokaza, ministra tretira kao svakog drugog građanina“, rekla je Mandić, u intervju za današnji list Nova.

Prema njenim rečima, Selaković bi zbog uvreda i pretnji tužiocima Tužilaštva za ogranizovani kriminal „trebalo da bude procesuiran pred Visokim savetom tužilaštva zbog nedozvoljenog uticaja na tužilaštvo“.

„I ne samo on, već čitav državni vrh koji danima utiče na istragu u slučaju ‘Generalštab’. Visoki savet tužilatva, na žalost, još uvek ćuti“, rekla je Mandić.

Ona je navela i da „u tom lancu uticaja ima i onih koji bi mogli odgovarati i za ometanje pravde, jer je za to delo dovoljno da se javni tužilac na bilo koji način sprečava u vršenju njegove funkcije“.

„Čini mi se da kandidata za okrivljene za ovo delo ima i u policijskim redovima. Uzmimo samo odluku Ministarstva finansija i odluku policije da povuku svoje ljude iz Udarne grupe u predmetu ‘Nadstrešnica'“, objasnila je Mandić.

(Beta)

