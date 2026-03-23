Mandić: Nadam se da će EU naći rešenje za profesionalne vozače do 10. aprila

Predsednik Udruženja Međunarodni transport Srbije Neđo Mandić rekao je danas da se profesionalni vozači nadaju da će EU odložiti primenu EES sistema o elektronskoj evidenciji ulazaka i izlazaka u zemlje Šengen zone i ograničenje boravka u tim državama na 90 dana u periodu od šest meseci, koji bi trebalo da stupi na snagu 10. aprila.

On je za Betu rekao da će, u slučaju da se ta pravila ne odlože, profesionalni vozači Srbije 14. aprila doneti odluku da li će organizovati blokadu graničnih prelaza u znak nezadovoljstva zbog primene EES.

„Nadamo se da će do 10. aprila biti nađeno neko rešenje za profesionalne vozače u međunarodnom transportu, iako tehnička radna grupa prošlog četvrtka nije postigla nikakav dogovor“, rekao je Mandić.

Dodao je da zemlje članice EU smatraju da taj problem mora da se reši hitno.

Promena zakona o strancima, kako je ocenio Mandić, ne može se obaviti u roku kraćem od tri-četiri meseca, pa je zbog toga potrebno naći privremeno rešenje do odluke o konačnom, a da bi kratkoročno rešenje moglo da bude odlaganje primene EES.

Naveo je da je Hrvatska pripremila predlog zakona kojim bi se vozačima koji prevoze robu u bilo koju zemlju Šengena, preko njene teritorije, odobravala viza na godinu dana, bez obzira iz koje zemlje potiču.

„Taj predloženi zakon nije dobar, ali sam čuo da ima dosta primedbi i da će biti uzete u obzir i da će zakon biti prihvatljiv“, rekao je Mnadić.

Slično rešenje ranije je najavljivala i Mađarska, ali je Mandić rekao da zbog parlamentarnih izbora u toj zemlji nije realno očekivati da se takav zakon stavi u proceduru.

EES profesionalne vozače tereta ka turiste, pa im je ograničavanjem dužine boravla u 29 zemalja Šengena „prepolovljno“ radno vreme i ugroženo pravo na rad. Evropska komisija je EES uvela 12. oktobra 2025. godine i do 10. aprila traje probni period primene, a 10. aprila 2026. počinje dosledna primena.

Zbog elektronske registracije na graničnim prelazima profesionalni vozači više neće moći bez kazne da krše ta pravila. U ovom probnom periodu na desetine i stotine vozača iz Srbije i Bosne i Hercegovine i ostalih „trećih“ zemalja su kažnjeni tako što im je zbog prekoračenja dužine dozvoljenog boravka oduzet kamion, a oni deportovani u zemje poreka pre nego što su uspeli da okončaju započeti transport robe.

Profesionalni vozači Bosne i Hercegovine danas su, uprkos zabranama pokušali da blokiraju pojedine granične prelaze, jer mesecima trpe kazne, a vraćani su im čak i autobusi sa turistima zbog toga što su potrošili dozvoljenu dužinu boravka u zemljama Šengen zone.

Vozači iz Srbije su, krajem januara, četiri dana blokirali tretne prelaze između Srbije i susednih zemalja, članica EU.

(Beta)

