Manja Grčić izabrana za direktorku RTS

Manja Grčić izabrana je za direktorku Radio-televizije Srbije (RTS) na današnjoj sednici Upravnog odbora RTS-a, preneo je portal televizije N1.

Mandat Dragana Bujoševića na funkciji generalnog direktora istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest meseci.

Bujošević, međutim, nije potpisao ugovor o radu, pa javni servis nije imao vršioca dužnosti direktora, niti bilo koga drugog ko može da potpisuje zvanične odluke.

Na konkursu je šest kandidata ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić.

Grčić je, kako je naveo N1, na današnjoj sednici UO priložila potvrdu da njena diploma sadrži 240 ESPB bodova.

(Beta)

