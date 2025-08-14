Manje Amerikanca nego pre kaže da pije alkoholna pića

Manje Amerikanca pije alkoholna pića usred rastućeg uverenja da čak i umerena konzumacija alkohola predstavlja zdravstveni rizik, pokazala je anketa Galupa objavljena u sredu.

Rekordno visok procenat odraslih u SAD, 53%, sada kaže da je umereno pijenje loše po njihovo zdravlje, dok ih je 2015. godine bilo skoro upola manje – 28%. Porast sumnje u alkohol uglavnom je među mladim odraslima – ta starosna grupa smatra da da pijenje „jednog ili dva pića dnevno“ može izazvati zdravstvene opasnosti, ali i stariji odrasli sada sve više misle da je rizično i umereno pijenje.

Kako raste zabrinutost zbog uticaja na zdravlje, sve manje Amerikanaca kaže da pije. Anketa je pokazala da 54% odraslih u SAD kaže da pije alkoholna pića kao što su žestoki alkohol, vino ili pivo, a to je manje nego bilo kada u poslednje tri decenije.

Rezultati ankete sprovedene u julu, ukazuju na to da posle godina u kojima su mnogi verovali da je umereno pijenje bezopasno – ili čak korisno, brige o konzumiranju alkohola postaju sve jače. Po podacima Galupa, čak i oni koji konzumiraju alkohol piju manje nego pre.

Savezna vlada ažurira nove smernice za ishranu, uključujući i za alkohol. Pre pandemije kovida-19, državni podaci su pokazivali da je konzumiranje alkohola u SAD u porastu. Ali druga državna istraživanja su pokazala pad pijenja posebno među tinejdžerima i mladim odraslima.

Ovo dolazi uz nove informacije o rizicima alkohola. Dok se nekada smatralo da umereno pijenje ima koristi za zdravlje srca, zdravstveni stručnjaci poslednjih godina ukazuju na mnoge dokaze da konzumiranje alkohola dovodi do negativnih zdravstvenih ishoda i da je vodeći uzrok raka.

Mlađi odrasli su brže od starijih Amerikanaca prihvatili da je pijenje štetno, ali stariji odrasli se približavaju istom stavu.

Oko dve trećine ljudi od 18 do 34 godine smatra da je umereno pijenje nezdravo, po anketi, a 2015. godine to je smatralo oko 40%. Starije odrasle osobe ređe smatraju alkohol štetnim – oko polovine Amerikanaca starijih od 55 godina veruje u to, ali i to je značajno povećanje. U 2015. godini, samo oko 20% odraslih starijih od 55 godina smatralo je da je alkohol loš za njihovo zdravlje.

To što se ranije smatralo da umereno pijenje ima neke koristi je proisteklo iz nesavršenih studija koje uglavnom nisu uključivale mlađe ljude i nisu mogle da povežu uzrok i posledicu. Sada se naučni konsenzus promenio i nekoliko zemalja je nedavno smanjilo preporuke za konzumiranje alkohola. Ove godine je sada bivši ministar zdravstva SAD Vivek Marti preporučio etiketu na bocama piva, vina i žestokih pića koja bi jasno isticala vezu konzumiranja alkohola i raka.

Sadašnje smernice za ishranu savezne vlade preporučuju Amerikancima da ne piju ili, ako konzumiraju alkohol, muškarci bi trebalo da se ograniče na dva pića dnevno ili manje, dok bi žene trebalo da se drže jednog ili manje.

Lidija Sad, direktorka za društvena istraživanja u SAD u Galupu, rekla je da spora promena zdravstvenih saveta tokom života starijih Amerikanaca može biti razlog zašto su oni sporije nego mladi odrasli prepoznavali alkohol kao štetan.

„Drugačije je s mladima jer su u mnogim slučajevima dok su ulazili u odraslo doba najpre čuli da je alkohol štetan“, kazala je ona.

Očekuje se da će Vlada objaviti nove smernice kasnije ove godine, po direktivi ministra zdravstva Roberta F. Kenedija – Mlađeg, koji je obećao velike promene. Kenedi nije nagovestio kako bi se preporuke za alkohol mogle promeniti.

Nešto više od polovine Amerikanaca, 54%, navodi da pije alkohol što je najniži nivo u Galupovim podacima, a posebno je izraženo među ženama i mladim odraslima.

Konzumacija alkohola među mladim Amerikancima opada godinama, ubrzavajući ukupni pad konzumacije alkohola. U oštroj suprotnosti sa Galupovim nalazima pre dve decenije, kada su mladi odrasli najverovatnije prijavljivali da piju, stopa pijenja među mladim odraslima je sada nešto ispod stope srednjovečnih i starijih odraslih.

Prijavljeno pijenje među Amerikancima je među najnižima otkako je pitanje prvi put postavljeno 1939. godine. Tokom većeg dela poslednjih nekoliko decenija, najmanje 60% Amerikanaca je prijavilo pijenje alkoholnih pića.

Čak i ako zabrinutost zbog zdravstvenih rizika ne uzrokuje da neki odrasli potpuno odustanu od alkohola, ove brige bi mogle uticati na to koliko često piju.

Istraživanje je pokazalo da su odrasli koji misle da je umereno pijenje loše za zdravlje, podjednako skloni kao i ljudi koji ne dele te zabrinutosti da prijave da piju, ali manje nego ljudi sa zdravstvenim problemima.

Oko polovine onih koji brinu da je umereno pijenje nezdravo reklo je da je popilo piće u prethodnoj nedelji, dok je to reklo 70% onih koji ne misle da je pijenje loše za njihovo zdravlje.

Ukupno gledano, samo oko jedne četvrtine Amerikanaca koji piju reklo je da je konzumiralo alkohol u prethodna 24 sata, što je rekordno nizak broj u dosadašnjim anketama. Otprilike 40% je reklo da je prošlo više od nedelju dana otkako su sipali piće.

(Beta)

