Manji deo Pionirskog parka u centru Beograda očišćen od šatora pristalica vlasti

Kako javlja reporter agencije Beta, od šatora je oslobođen manji deo parka uz Ulicu kneza Miloša, nekoliko desetina metara unutar parka.
Pomerena je i ograda koja se nalazila prema Ulici kneza Miloša ka unutrašnjosti parka, kao i šatori koji su se tu nalazili.
Time je oslobođena za kretanje jedna staza kroz park od raskrsnice sa Bulevarom kralja Aleksandra do Andrićevog venca.
Šatori u ostatku parka i na ulici ispred zgrade parlamenta, su i dalje na tom mestu i tu nije dozvoljen prolaz.
(Beta)
