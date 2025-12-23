Manojlović: Gašenjem Apoteke Beograd trudnice i onkološki pacijenti prepušteni neizvosnosti

Manojlović je, u pisanoj izjavi, naveo da je tokom sinoćnjeg protesta razgovarao sa zaposlenima iz Apoteke Beograd i da su „žene plakale“.
„Među zaposlenima ima trudnica i onkoloških pacijenata koji od 1. januara ne znaju kakav će biti njihov status zdravstvenog osiguranja“, rekao je Manojlović.
On je istakao da neizvesnost posebno pogađa ljude sa porodicama i da argumenti koje su zaposleni izneli jasno pokazuju da je sistem gradskih, odnosno javnih apoteka – uništen.
Podsetio je da se slična situacija dogodila i u Kraljevu, gde je takođe podnošena narodna inicijativa koja nije uvrštena u dnevni red, čime je, kako je rekao, prekršen Ustav.
Manojlović je naglasio da mnoge zemlje ne dozvoljavaju stvaranje monopola i velikih apotekarskih lanaca, jer to dovodi do veštačkih kriza na tržištu i rasta cena jer – „zdravlje nije profit“.
On je naveo konkretne primere razlike u cenama lekova: ciklosporin, koji je u tim apotekama „koštao oko 1.500 dinara, u privatnim apotekama dostiže cenu i do 10.000 dinara, dok je permetrin sa oko 975 dinara u gradskim apotekama u privatnim lancima višestruko skuplji“.
„Možda za neke to nije problem. Za većinu građana – jeste“, poručio je Manojlović.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com