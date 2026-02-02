Manojlović (Kreni-promeni): I padu prošle vlasti je prethodila reforma pravosuđa

Lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović izjavio je danas, komentarišući postpisivanje izmena pravosudnih zakona koje je predložio poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, da je i padu prošle vlasti prethodila „reforma“ pravosuđa.

Manojović je za televiziju Nova S rekao da potpisivanje takozvanih „Mrdićevih zakona“ predstavlja još jedan korak „u okupaciji političkog sistema u Srbiji i direktan udar na one delove pravosuđa koji su počeli da rade svoj posao nezavisno od političke vlasti“, preneo je pokret u saopštenju.

Prema njegovim rečima, način na koji vlast menja pravosudni sistem pokazuje „odsustvo elementarnog poštovanja demokratskih pravila“.

„Ovako menjati sistem, a politička ste vlast, znači da ne želite da učestvujete u okvirima jednog demokratskog političkog sistema. Ovo je još jedna potvrda teze da je ova vlast okupirala sistem i da namešta pravila igre u toku samog meča“, rekao je lider Kreni-promeni.

Naveo je da je vlast godinama ponavljala poruku da pravosuđe treba „pustiti da radi svoj posao“, ali da se ta retorika promenila onog trenutka kada su pojedini tužioci i sudije počeli da postupaju nezavisno.

„Sada, kada su delovi pravosuđa počeli da rade svoj posao, vlast ih prvo naziva ološem i preti im, a zatim menja zakone. Ono što danas vidimo jeste radikalizacija lojalističkog sistema“, rekao je Manojlović.

Posebno je kritikovao rad Ustavnog suda, ocenjujući da on ne obavlja svoju osnovnu ustavnu ulogu.

„Uloga Ustavnog suda je da kontroliše političku vlast i da bude štit građana. U ovom trenutku vi nemate nijednu odluku Ustavnog suda koja je korektiv vlasti“, rekao je Manojlović, dodajući da je kao izuzetak postojala odluka kojom je ukinut propis na osnovu kojeg je doktarat ministra finansija Siniše Malog proglašen plagijatom.

(Beta)

