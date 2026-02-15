Manojlović (Kreni-promeni): Studentska borba nastavak tradicije na koju nas Sretenje obavezuje

Lider pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović ocenio je danas povodom Dana državnosti da taj praznik "obavezuje na borbu za ustavnu Srbiju" i dodao da je aktuelna studentska borba nastavak tradicije koju su uspostavile vođe Prvog srpskog ustanka i pisci Sretenjskog ustava.

„Sve borbe koje danas vodimo nastavak su Sretenjske tradicije. Kada se borimo protiv Rio Tinta i ekološkog uništavanja Srbije, ali i protiv ekološkog razaranja Istočne Srbije od strane kineskih kompanija, borimo se za slobodu“, naveo je Manojlović u pisanoj izjavi.

Po njegovim rečima, protesti nisu usmereni protiv države, već je njihov cilj odbrana suverenosti.

„Kada protestujemo, ne rušimo državu, nego tu istu državu branimo. Borimo se za normalnu, slobodnu, ustavnu Srbiju – državu narodne suverenosti, državu u kojoj zakon važi jednako za sve. Ko je poštovao zakon, nema čega da se plaši. Ko je kršio zakon, nema čemu da se nada“, zaključio je Manojlović.

Danas je Dan državnosti Srbije u znak sećanja na 15. februar 1804. kada je počeo Prvi srpski ustanak, a istog datuma 1835. proglašen je prvi srpski Ustav.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com