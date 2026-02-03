Manojlović (Kreni -Promeni): Suđenje ministru kulture je važan test za vladavinu prava u Srbiji

Lider pokreta „Kreni-Promeni“ Savo Manojlović je danas ocenio da je početak suđenja ministru kulture Nikoli Selakoviću u slučaju „Generalštab“ važan test za vladavinu prava u Srbiji.

U Višem sudu u Beogradu za sutra je zakazan početak suđenja Selaković i drugima osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u slučaju „Generalštb“.

Manojlović je u saopštenju naveo da je to od petooktobarskih promena 2000. godine prvo suđenje nekom aktuelnom ministru.

Kreni-Promeni ističe da je to dokaz da su upozorenja pokreta na tu aferu bila osnovana i podseća da je Manojlović 15. maja prošle godine podneo krivične prijave protiv tadašnjeg premijera Srbije Miloša Vučevića i Selakovića zbog nezakonitog ukidanja statusa kulturnog dobra kompleksu zgrada Generalštaba na osnovu falsifikovanih dokumenata.

Dopunom, ta krivična prijava je podneta i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i ministara Siniše Malog i Gorana Vesića.

„Ako se bude sudilo na osnovu zakona Selaković mora da bude osuđen, ali bi optužnica morala da se odnosi i na Vučića“, rekao je Manojlović.

Kazao je i da „optužni predlog Tužilaštva za organizovani kriminal potvrđuje da je čitav postupak sproveden uz svesno kršenje zakona, institucionalni pritisak i zloupotrebu službenog položaja, uz direktnu ulogu ministra kulture“.

„Slučaj Generalštab nije pitanje prošlosti, već test da li u Srbiji postoji minimum odgovornosti za one koji su zarobili institucije i koristili ih za lične i političke interese“, rekao je Manojlović.

Najavio je da će pokret „Kreni Promeni“ nastaviti da insistira na punoj odgovornosti svih koji su učestvovali u ovom procesu i na vraćanju statusa kulturnog dobra kompleksu Generalštaba, a da suđenje mora da bude sprovedeno „bez selektivne pravde i bez političkih pritisaka“.

(Beta)

