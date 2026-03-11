Manojlović (Kreni – Promeni): Vlast u javnim nabavkama neće da spreči preplaćivanje i korupciju

Lider Pokreta "Kreni-Promeni" Savo Manojlović je danas kazao da vlast odbija da uvede sistem referentnih cena u javnim nabavkama jer bi to, kako je rekao, sprečilo preplaćivanje i korupciju.

Kazao je da referentna cena predstavlja unapred utvrđenu ili tržišno zasnovanu cenu koja služi kao merilo za procenu opravdanosti ponuđene cene u postupku javne nabavke, odnosno „da bi se sprečilo preplaćivanje, nameštanje tendera i druge koruptivne prakse“.

Manojlović je na društvenoj mrežo „Iks“ (X) ukazao na velike razlike u cenama pojedinih nabavki u Srbiji u poređenju sa državama Evropske unije.

Povodom nedavnog postavljanja Gradskog sata u Beogradu je naveo da „četiri sata Bode (kakvi su postavljeni u Beogradu) u Evropskoj uniji koštaju 7.155 evra. Kod nas, uz naprednjačku proviziju, jedan košta 42.000 evra“.

Manojlović smatra da gradski arhitekta Marko Stojičić treba da objasni kako je došlo do takve razlike u ceni, a „može da objasni i poreklo svoje imovine“ jer je „za vreme prošlog mandata stekao šest stanova na ime svoje firme u centru grada“.

Po rečima Manojlovića, upravo zbog ovakvih slučajeva Pokret Kreni-Promeni predlaže uvođenje sistema referentnih cena u postupke javnih nabavki što bi značilo da javne nabavke ne mogu da prevazilaze referentnu cenu, a „naprednjaci (vladajuća SNS) odbijaju da se usvoji taj sistem“.

(Beta)

