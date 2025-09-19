Manojlović (Kreni-promeni): Za Beograd krucijalno da se raščisti uloga firmi TM i Sectra

Predsednik pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović danas je izjavio da je za Beograd „krucijalno da se raščisti angažovanje firmi „TM“ i „Sectra“.

„Insistiraćemo na bezbednosti u gradu. Smatramo da je krucijalno da se raščisti angažovanje firmi TM i Sectra. Sectra ima ugovore sa gradom i celom državom“, rekao je Manojlović na konferenciji za medije.

On je dodao da su te dve agencije učestvovale u napadima na srpske navijače tokom Evropskog prvenstva u košarci u Rigi.

„Imali smo ekskluzivnu informaciju da su ove dve agencije slale navijače da tuku srpske navijače u Rigi“, izjavio je on i dodao da je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić „dozvolio da se gradske službe stave u službu Ćacilenda“.

(Beta)

