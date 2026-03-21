Manojlović: Vučić zatvara ljude u Arenu da ne bi mogli da pobegnu sa mitinga

Lider pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović ocenio je da odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da danas organizuje miting u Beogradskoj areni predstavlja pokušaj da se kontroliše prisustvo građana i spreči njihovo napuštanje skupa.

„Vučić organizuje miting u Areni kako ljudi koje dovede ne bi imali gde da pobegnu iz zatvorenog prostora“, naveo je Manojlović na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, mitinzi vlasti u poslednjim godinama pokazuju slab odziv i nedostatak autentične podrške.

„Svaki miting vlasti poslednjih godina je fijasko, jer koliko god ljudi da dovedu ucenama, oni masovno beže sa otvorenog prostora“, tvrdi Manojlović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com