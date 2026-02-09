Marija Korina Mačado: Opozicionar i bivši guverner otet nekoliko sati nakon puštanja iz zatvora

Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado (María Corina Machado) izjavila je danas da je jedan od njenih najbližih saveznika otet nekoliko sati nakon što je pušten iz zatvora.

Vlasti su u nedelju iz zatvora pustile više istaknutih članova opozicije, nakon višemesečnih politički motivisanih pritvora.

Mačado je na društvenim mrežama objavila da je Huan Pablo Gvanipa (Juan Pablo Guanipa) otet oko ponoći, u stambenom naselju Karakasa.

„Teško naoružani ljudi, obučeni u civilnu odeću, nasilno su ga odveli. Zahtevamo njegovo trenutno oslobađanje“, napisala je Mačado na mreži X.

Delsi Rodriges (Delcy Rodriguez), koja vrši dužnost predsenika Venecuele, pod pritiskom je da oslobodi stotine ljudi čija su pritvaranja pre nekoliko meseci ili godina povezana sa političkim aktivnostima.

Oslobađanje političkih zatvorenika usledilo je nakon posete Venecueli predstavnika Visokog komesara UN za ljudska prava.

Vlada nije zvanično komentarisala informacije o otmici.

„Uveren sam da se naša zemlja potpuno promenila. Sada na svima nama da se fokusiramo na izgradnju slobodne i demokratske zemlje“, rekao je Gvanipa, bivši guverner, nekoliko sati puštanja iz zatvora, gde je proveo više od osam meseci.

(Beta)

