Marija Vasić: Oduzeli su mi slobodu ali ne i 23 generacije učenika Jovine gimnazije

Profesorka novosadske gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ Marija Vasić poručila je da joj je režim bio oduzeo slobodu, ali nije mogao da joj oduzme 23 generacije učenika kojima je do sada predavala.

„Posle sedam meseci nezakonitog pritvora, prvo mesto gde sam došla je ovo, nema boljeg mesta gde mogu da pozdravim moje đake i moje kolege“, kazala je Marija Vasić na protestu u znak podrške učenicima i profesorima te gimnazije.

Dodala je da „ne može jedan čovek (direktor) da pobedi sve ove Zmajeve“.

Marija Vasić provela je sedam meseci u pritvoru, prvo u zatvorskom pa u kućnom, koji joj je juče ukinut.

Kućni pritvor je juče ukinut i studentu Lazaru Diniću i aktivisti Ladu Jovoviću.

Branioci Mladena Cvijetića, Srđana Đurića i Davora Stefanovića najavili su žalbu, kako bi i njihovi branjenici bili pušteni iz kućnog pritvora.

Pod istom optužnicom za navodno rušenje ustavnog poretka, u egzilu su sedam meseci aktivisti grupe Studenti protiv autoritarne vlasti (STAV) Doroteja Antić, Anja Pitulić, Mila Pajić, Branislav Đorđević, Jovan Dražić i Dejan Bagarić.

Dok su bili u zatvorskom pritvoru aktivista Davor Stefanović je pretučen, dok je profesorka Marija Vasić štrajkovala glađu i žeđu.

Povod za njihovo hapšenje bio je prisluškivani razgovor o studentskom protestu 15. marta, koji su u javnost plasirali prorežimski mediji.

U trenutku hapšenja, šestoro aktivista i aktivistkinja grupe STAV su bili u inostranstvu, gde se i danas nalaze.

Suđenje je zakazano za 24. novembar.

Branioci aktivista su u više navrata u medijima ukazivali na pravne propuste u ovom slučaju.

Prema njihovim rečima, jedini dokazni materijal u ovom postupku – prisluškivani razgovor – nije pribavljen zakonski, a u krivičnoj prijavi koju je MUP podneo protiv njih ne navodi se šta je sporno u onome što je rečeno u tom razgovoru, već šta su aktivisti mislili.

(Beta)

