Marinika Tepić (SSP): Od petka akcija Put za zatvor – pravda za Srbiju

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je danas izjavila da je Srbija najgore rangirana zemlja Zapadnog Balkana prema Globalnom indeksu (GI) organizovanog kriminala za 2025. i najavila stranačku akciju „Put za zatvor – pravda za Srbiju“.

Ona je na stranačkom sajtu najavila da tu akciju protiv „organizovane kriminalne grupe Aleksandra i Andreja Vučića“ SSP pokreće u petak u 13.00 sati.

„Sva naša dugogodišnja upozorenja i dokaze potvrđuje sada i Globalni indeks: državni akteri imaju ključnu ulogu u organizovanom kriminalu, u državnim institucijama korupcija olakšava nezakonite finansijske transakcije i štiti kriminalne poslove“, kazala je Tepić.

Navela je da je „potvrđeno da su u finansijski kriminal često umešani visoki državni zvaničnici“, zbog čega, kako je ukazala, SSP godinama zahteva uspostavljanje specijalnog tužioca za visoku korupciju sa posebnom tužilačkom policijom.

Kazala je i da „klijentelizam i visoku korupciju potvrđuju i navodi da je privatni sektor duboko isprepleten sa organizovanim kriminalom“ i „veliki broj preduzeća posluje pod uticajem visokih političkih funkcionera, zbog čega dobijaju povlašćen tretman u tenderima i investicijama“.

Globalni indeks navodi i da „vladajuća Srpska napredna stranka ima značajan uticaj na javne institucije, medije i izborni proces, a organizovane kriminalne grupe se koriste za zastrašivanje političkih protivnika i manipulaciju izbornim procesima, kao i korišćenje bezbednosnih službi u političke svrhe i veze pripadnika organa reda sa grupama organizovanog kriminala“, rekla je ona.

Navela je i da se u indeksu „posebno naglašava da vladajuća Srpska napredna stranka ima značajan uticaj na javne institucije, medije i izborni proces“ i da se „organizovane kriminalne grupe koriste za zastrašivanje političkih protivnika i manipulaciju izbornim procesima“.

„Rečju, sada ceo svet zna da Srbija na vlasti ima mafiju, a uskoro će saznati i da su građani spremni da je smene, nakon čega će svi umešani da krenu na jedini mogući put – put za zatvor“, rekla je potpredsednica opozicione SSP.

Srbija je s ocenom 6,18 uz pad od 0,04 na 47. mestu među 193 zemlje sveta, četvrta je među 44 zemlje Evrope, a treća među 17 zemalja Srednje i Istočne Evrope.

(Beta)

