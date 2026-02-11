Mark Rute: Arktik sve važniji za kolektivnu bezbednost, NATO mora da uradi više

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas u Briselu da je Arktik sve važniji za zajedničku bezbednost i da NATO treba kolektivno da preuzme veću odgovornost za sigurnost arktičkog regiona.

Rute je na konferenciji za novinare u Briselu rekao da članice NATO redovno sprovode vežbe na Arktiku, „osiguravajući da budemo spremni za borbu i delovanje u svim uslovima“.

„Suočeni sa povećanim vojnim aktivnostima Rusije i rastućim interesovanjem Kine za deleki sever, ključno je bilo da uradimo više i zato smo pokrenuli misiju Arktička straža“, rekao je Rute.

On je dodao da misija pokazuje posvećenost NATO osiguranju bezbednosti Arktika i svih saveznika, a cilj je da se sinhronizuju napori kako bi bili efikasniji i da se procene potencijalni izazovi i (bezbednosne) praznine i da se one prevaziđu.

„Ono što je zaista novo u vezi s tim jeste da ćemo po prvi put sve što radimo na Arktiku objediniti pod jednom komandom“, rekao je generalni sekretar NATO uoči sutrašnjeg sastanka ministara odbrane članica tog vojnog saveza.

Ranije danas je saošteno da NATO pokreće misiju „Arktička straža“, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp prošle godine pretio zauzimanjem te danske autonomne pokrajine, izazivajući tenzije među članicama vojnog saveza.

Rute je rekao da će na sutrašnjem sastanku od ministara čuti kako saveznici sprovode odluke donete na samitu u Hagu prošle godine, koje se odnose na povećanje troškova za odbranu na pet odsto bruto društvenog proizvoda i jačanje odbrambene industrije.

On je istakao da je neophodna odbrambena industrija koja može brzo da odgovori na potrebe zemalja NATO, a to znači više proizvodnje, snažniji lanac snabdevanja, usvajanje novih tehnologija.

„Da bi Evropa ostala bezbedna, treba nam bliska transatlantska saradnja, ali treba i da povećamo investicije i da preuzmemo veću odgovornost“, rekao je Rute.

Prema nedavno postignutom dogovoru o novoj raspodeli rukovodećih dužnosti u strukturama alijanse, Ujedinjeno Kraljevstvo će preuzeti Komandu združenih savezničkih snaga Norfok (JFC Norfok) u Virdžiniji, a Italija će preuzeti Komandu združenih snaga u Napulju, koje su trenutno obe pod komandom SAD.

Takođe, na čelu Komande združenih savezničkih snaga u holandskom Brusumu po sistemu rotacije će se smenjivati Nemačka i Poljska.

Podrška Ukrajini biće jedna od glavnih tema sutrašnjeg sastanka ministara odbrane, kao i neformalnog sastanka NATO-Ukrajina na kojem će učestvovati ukrajinski ministar odbrane Mihail Fedorov i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas.

Ukrajina, kazao je Rute, ne može sama da obezbedi mir zbog čega je važna podrška saveznika.

„Predsednik Putin pokušava da slomi narod Ukrajine, nadajući se da će oslabiti njihovu odlučnost. Ali Ukrajina i ukrajinski narod su više puta pokazali da se neće slomiti“, rekao je Rute.

Po pitanju bezbednosnih garancija za Ukrajinu, Rute je rekao da je u poslednjih šest meseci postignut veliki napredak i da postoje različiti elementi bezbednosnih garancija, ali da je pre toga potrebno postići mirnovni sporazum.

„Pitanje je da li su Rusi spremni da igraju kako bismo mogli da okončamo ovaj rat tako da nikada više ne pokušaju da napadnu Ukrajinu“, rekao je Rute.

Na pitanje novinara da li SAD šalju neku poruku NATO time što će na sutrašnjem sastanku umesto ministra odbrane Pita Hegseta učestvovati podsekretar Elbridž Kolbi, Rute je rekao da to ne znači ništa u pogledu angažovanja SAD u savezu i da je Kolbi „veoma važan čovek“, kao i da postoje veoma intenzivne diskusije između NATO i Vašingotona.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com