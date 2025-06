Marković: Najveća tekovina studentskog bunta je povratak ljudskosti, Vučić neće otići civilizovano

Reditelj i pisac Goran Marković izjavio je danas da je „najveća tekovina studentskog bunta povratak ljudskosti, Vučić je radio na stalnoj podeli na ‘mi i oni drugi’, ali njegov najveći učinak je potpuno otuđivanje ljudi, iskorenjivanje osećanja“.

„Stalna psihoza straha, ugroženosti, pretnje na znam ni ja sa kojih sve strana, učinili su da se ljudi uvuku u sebe, zaborave na druge. Studenti su odjednom učinili da svi mi plačemo od sreće, da osećamo. Počelo je grljenje, davno zaboravljena aktivnost“, rekao je Marković u intervjuu za list Danas.

„ada kada je tiranin ugrožen, on poseže ponovo za nasiljem, sejanjem psihoze straha, pokušava da nas hapšenjima natera da strepimo“ i dodao: „Ali taj metod više ne funkcioniše. Nisi nadležan je rečenica koja ga je porazila i do koje se nije oporavio“, kazao je Marković.

On je naveo da je konačno jasno da silazak sa vlasti predsednika države Aleksandra Vučića „ne može biti obavljen na civilizovan, ljudski način“.

„Tu će morati da radi ono što narod naziva ‘govnjiva motka’. Zato što se on ničim drugim ne bavi nego smišljanjem kako da ostane na vlasti. Lažima, izbornom krađom, ucenama, kupovinom ljudi. To je jedina nauka kojom se on i njegovi bave. Ne preže ni od čega, ogrezao je u kriminalu. Ponekad m se čini da glupave odluke ne donosi on nego njegovi naredbodavci iz mafije“, rekao je Marković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com